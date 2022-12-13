Італія

Чинний контракт футболіста розрахований до кінця цього сезону.

Фіорентина планує продовжити контракт з півзахисником Джакомо Бонавентурою. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, сторони обговорюють нову угоду, яка буде розрахована до літа 2024 року.

Діючий контракт 33-річного італійця розрахований до кінця цього сезону.

У поточній кампанії Бонавентура провів 18 матчів у складі "фіалок", у яких забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.