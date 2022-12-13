Італія

Український хавбек не грав із початку жовтня через м'язову травму.

Центральний півзахисник Спеції Віктор Коваленко, права на якого належать Аталанті, незабаром може повернутись на футбольне поле.

Як повідомляє офіційний сайт "орлят", 26-річний українець на останньому тренуванні перед спарингом проти швейцарського Серветта, який відбудеться 14 грудня, працював у загальній групі.

Нагадаємо, що Коваленко на початку жовтня отримав м'язове пошкодження на одному із тренувань Спеції, через яке він пропустив вісім матчів.

Цього сезону український хавбек провів на клубному рівні сім поєдинків у Серії А (325 хвилин), у яких відзначився однією жовтою карткою.