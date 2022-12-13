Італія

Сторони вже запланували зустріч, щоби обговорити умови нового контракту.

Нападник збірної Франції Олів'є Жиру невдовзі може поставити підпис під новою угодою з Міланом. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, між 36-річним французом та керівництвом "росонері" запланована зустріч після чемпіонату світу-2022, на якій сторони обговорять умови нового контракту.

Продовження угоди наразі є лише питанням часу – і футболіст, і клуб мають намір продовжити співпрацю.

Нинішній контракт Жиру з Міланом спливає влітку 2023 року. На чемпіонаті світу-2022 найкращий бомбардир в історії збірної Франції провів чотири матчі, в яких забив чотири голи.