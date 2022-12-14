Італія

Український хавбек вийшов на заміну у товариському матчі проти Серветта.

Атакуючий півзахисник Спеції Віктор Коваленко, права на якого належать Аталанті, повернувся на футбольне поле після м'язового пошкодження.

26-річний українець вийшов на 65-й хвилині товариського матчу проти швейцарського Серветта, який пройшов у рамках підготовки до другої частини сезону італійської Серії А та завершився перемогою його команди з рахунком 3:0.

Таким чином Коваленко з'явився на полі вперше з початку жовтня цього року. Через травму він пропустив вісім матчів Спеції на офіційному рівні.

Цього сезону український хавбек провів на клубному рівні сім поєдинків у Серії А (325 хвилин), у яких відзначився однією жовтою карткою