Італія

Вже скоро французький півзахисник може повернутись на поле.

Французький півзахисник Ювентуса Поль Погба ще до початку чемпіонату світу повернувся до роботи на тренуваннях "Старої Синьйори", однак не встиг пропрацювати й кількох днів, як на тлі тривалої відсутності навантажень у нього сталась травма м’язів стегна. Через це він пропустив Мундіаль.

Як повідомляє Calciomercato, Погба знадобиться ще один місяць, щоб повністю відновитись після травми. Головний тренер Юве Массиміліано Алегрі не зможе розраховувати на Поля в перших матчах після поновлення клубного футболу.

Останнього разу французький півзахисник грав у офіційному матчі ще за поразки від Ліверпуля на Енфілді 19 квітня цього року (0:4).