ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фінал чемпіонату світу стане для Уго абсолютним рекордом.

У півфіналі чемпіонату світу у Катарі збірна Франції впевнено здолала Марокко — 2:0. Цей поєдинок став особливим для голкіпера "Ле Бле" Уго Льоріса.

Француз повторив рекорд серед воротарів за кількістю матчів на чемпіонатах світу Поєдинок проти марокканців став 19-м для капітана збірної Франції на цих змаганнях. Стільки ж матчів на Кубках світу у німця Мануеля Нойєра. Фінал ЧС-2022 проти Аргентини 18 грудня виведе Уго Льоріса в абсолютні рекордсмени.

Дивитися відео голів та огляд матчу Франція — Марокко ви можете на Football.ua.