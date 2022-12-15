ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Француз відзначився через 44 секунди після виходу на заміну.

У півфіналі чемпіонату світу у Катарі збірна Франції впевнено здолала Марокко — 2:0. Цей поєдинок став особливим для автора другого голу — представника німецького Айнтрахта Коло Муані.

На 78-ій хвилині Муані замінив Дембеле, а вже через 44 секунди відзначився у воротах марокканців. За даними Opta, він забив третій за швидкістю гол при виході на заміну в історії чемпіонатів світу. За цим показником Коло Муані поступається лише уругвайцю Річарду Моралесу (16 секунд на ЧС-2002) та данцю Еббе Санду (26 секунд на ЧС-1998).

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