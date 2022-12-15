Англія

На хавбека Лаціо шалений попит серед топ-клубів.

Наприкінці червня 2024 року закінчується контракт між Лаціо та Сергеєм-Мілінковичем Савичем, якого вже кілька років сватають до топових клубів. Втім, залишити столицю Італії футболіст може значно раніше.

Як повідомило видання Relevo, серйозні кроки для підписання серба робить лондонський Арсенал. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета готує грунт для пропозиції у червні.

Президент "орлів" Клаудіо Лотіто хоче виручити за балканця від 80 до 100 мільйонів євро, проте влітку ціна може впасти до 40-50 мільйонів через те, що до завершення контракту залишиться лише рік. Відзначимо, що Мілінкович-Савич не має намірів продовжувати угоду з Лаціо.

Ще одним претендентом на Сергєя є Челсі, проте "сині" мають 4-5 варіантів, і найголовніший з них, хоч і найважчий — Джуд Беллінгем.

Проте Мілінкович-Савич може і залишитися в Італії, обравши Ювентус. Нещодавно у серба народилася дитина, і він не проти продовжити жити у країні, до якої звик. До того ж в іншому туринському клубі Торіно грає його брат Ваня. Крім нього у Турині живе ще багато співвітчизників Савича, які виступають у складах клубів зі столиці П'ємонта — Костич і Влахович (Ювентус), а також Лукич і Радоньїч (Торіно).

Для Юве варіант із Мілінковичем є ідеальним у разі втрати Рабьо. Раніше з'являлася інформація, що Сергєй вже погодив із "б'янконері" контракт.

Втім, Ювентус, в якому нещодавно змінилося керівництво, не збирається витрачати величезні кошти.

Також Relevo зазначає, що попри весь інтерес від вищезазначених клубів Мілінкович-Савич мріє підписати контракт із Реалом.

Наразі 27-річний балканець є найкращим асистентом Серії А. У нинішньому сезоні він віддав 7 асистів у 14 матчах турніру, також серб відзначився трьома голами.