Гравець близький до зміни клубної прописки.
Йосип Юранович, getty images
15 грудня 2022, 23:39
Крайній захисник Селтік та збірної Хорватії Йосип Юранович проводить відмінний сезон в клубі та в національній команді.
Не дивно, що через це до нього є підвищений попит з серйозних клубів.
Як повідомляє видання Record Sport, сам хорватський захисник хоче перебратися в елітний дивізіон чемпіонату Італії.
В цьому сезоні Юранович забив один гол та віддав дві результативні передачі у 23 матчах, включно з асистом у грі проти Канади. Портал Transfermarkt оцінює його у 6,5 мільйонів євро.
Нагадаємо, що на хорватського гравця претендує представник чемпіонату Іспанії — Атлетіко.