Італія

Гравець близький до зміни клубної прописки.

Крайній захисник Селтік та збірної Хорватії Йосип Юранович проводить відмінний сезон в клубі та в національній команді.

Не дивно, що через це до нього є підвищений попит з серйозних клубів.

Як повідомляє видання Record Sport, сам хорватський захисник хоче перебратися в елітний дивізіон чемпіонату Італії.

В цьому сезоні Юранович забив один гол та віддав дві результативні передачі у 23 матчах, включно з асистом у грі проти Канади. Портал Transfermarkt оцінює його у 6,5 мільйонів євро.

Нагадаємо, що на хорватського гравця претендує представник чемпіонату Іспанії — Атлетіко.