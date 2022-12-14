ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коментар гравця збірної Хорватії після поразки в півфіналі.

Захисник збірної Хорватії Йосип Юранович прокоментував перемогу над Хорватією у півфіналі чемпіонату світу-2022.

"Щось пішло не на нашу користь, мав бути призначений кутовий, але його не призначили… Ми маємо присвятити себе матчу за третє місце і спробувати зібратися з думками, щоб виграти бронзу.

Думаю, успіх сьогодні був на боці Аргентини. Чого вартий лише один Лео Мессі. Для мене він найкращий гравець у світі. Коли він отримує м'яч, то творить дива", — цитує Юрановича 24sata.

Відео голів та огляд матчу Аргентина — Хорватія дивіться на Football.ua.