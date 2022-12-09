Хорватський захисник може перебратися в Ла Лігу.
Йосіп Юранович, getty images
09 грудня 2022, 18:39
Атлетіко розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче зимове трансферне вікно.
Як повідомляє видання Mundo Deportivo, мадридський клуб зацікавлений в підписанні захисника Селтіка Йосіпа Юрановича.
Стверджується, що хорватський футболіст зацікавив особисто Дієго Сімеоне, який залишився під враженням від виступів гравця на чемпіонаті світу.
В цьому сезоні хорватський фулбек забив один гол та віддав дві результативні передачі у 23 матчах, включно з асистом у грі проти Канади. Портал Transfermarkt оцінює його у 6,5 мільйонів євро.
Нагадаємо, що Юранович потрапив у сферу інтересів багатьох клубів завдяки успішним виступам на ЧС-2022.