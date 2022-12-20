Італія

Першим матчем з новою технологією стане гра за участі команди Віктора Коваленка.

На прес-конференції, яка відбулася 19 грудня, президент Італійської федерації футбола Габріеле Гравіна оголосив, що напівавтоматична фіксація офсайду буде запроваджена у Серії А з 27 січня.

Технологія буде діяти в усіх поєдинках, починаючи з гри між Спецією та Болоньєю. Саме з нього стартує 20-й тур чемпіонату Італії, який дасть старт другому колу.

Відзначимо, що матчі Серії А поновляться після пов'язаною з чемпіонатом світу перерви 4 січня. Втім, перші тури Нового року ще пройдуть без нової технології визначення положення поза грою, у діяльності якої можна було пересвідчитися якраз під час катарського Мундіалю.