Італія

Зінедін може повернутись в один з колишніх клубів.

Легендарний французький футболіст та вже досвідчений тренер-чемпіон Зінедін Зідан спостерігав за грою збірної Франції на чемпіонаті світу-2022.

Він відхилив усі запрошення відвідати Катар і дивився поєдинки вдома, у Мадриді.



Саме 50-річного фахівця називають наступником головного тренера "ле бле" Дідьє Дешама. Проте все ще невідомо, чи очолить він команду.

Дешам проведе зустріч із президентом Федерації футболу Франції, де буде вирішено його подальша доля. Є інформація, що він може керувати колективом до 2026 року.

Зідан, проте, має запасний варіант на той випадок, якщо не буде призначений тренером національної команди.

Ювентус готовий запропонувати своїй легенді аналогічну посаду. Але для фахівця ця можливість не пріоритетна і не стоїть на порядку денному.