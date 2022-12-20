ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

54-річний наставник може тренувати національну команду ще чотири роки.

Дідьє Дешам може надовго залишитися біля керма збірної Франції, повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, 54-річний фахівець може тренувати національну команду до ЧС-2026.

Зінедін Зідан хотів би очолити збірну Франції, але таким чином майбутнє Зідана залежить не від нього, а від рішення Дешама.

Під керівництвом Дешама збірна Франції виграла ЧС-2018 та Лігу націй-2021. Також команда вийшла у фінал Євро-2016 та ЧС-2022.