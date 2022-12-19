ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець ще не вирішив, чи буде він далі працювати у команді.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам після поразки у фіналі ЧС-2022 розповів про своє майбутнє на чолі команди.

Нагадаємо, що чинний контракт фахівця із головною командою країни розрахований до 31 грудня 2022 року.

"Чи планую я залишитись у збірній Франції. Знаєте, Ви не перший, хто поставив мені це питання сьогодні ввечері... Навіть якби результат був протилежним, ми б виграли чемпіонат світу, я б сьогодні не дав відповіді.

Зараз мені дуже сумно за моїх гравців, мій тренерський штаб. Як ви знаєте, у мене буде зустріч із президентом федерації футболу Франції на початку року. Тому рішення щодо моєї подальшої роботи в збірній буде вже у 2023 році", — сказав тренер.

Повний коментар Дідьє Дешама після матчу проти збірної Аргентини читайте в нас на сайті.

Відео голів, найкращих моментів та серії пенальті матчу між Аргентиною та Францією вже доступно на Football.ua.