Італія

Серб відкритий до нових викликів.

Нападник Ювентус Душан Влахович приєднався до команди лише цього літа, а вже готовий змінити клуб в січні.

Як повідомляє видання Metro, сербський нападник шукає нову команду через фінансові проблеми клубу, які викликали звільнення всього керівництва, та невдалих результатів.

В цьому сезоні серб забив дев'ять голів у 19 матчах всіх турнірів. Transfermarkt оцінює сербського гравця в 80 мільйонів євро.

Нагадаємо, що два представники АПЛ, Челсі та Арсенал, розглядають можливість підписання Влаховича взимку.