Серб відкритий до нових викликів.
Душан Влахович, getty images
22 грудня 2022, 18:27
Нападник Ювентус Душан Влахович приєднався до команди лише цього літа, а вже готовий змінити клуб в січні.
Як повідомляє видання Metro, сербський нападник шукає нову команду через фінансові проблеми клубу, які викликали звільнення всього керівництва, та невдалих результатів.
В цьому сезоні серб забив дев'ять голів у 19 матчах всіх турнірів. Transfermarkt оцінює сербського гравця в 80 мільйонів євро.
Нагадаємо, що два представники АПЛ, Челсі та Арсенал, розглядають можливість підписання Влаховича взимку.