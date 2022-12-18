Англія

Сербський нападник може перебратись в АПЛ.

Нападник Ювентуса Душан Влахович може змінити клуб в найближче трансферне вікно, повідомляє Goal.com.

Поки що серб не вписується в команду Аллегрі, зігравши лише 10 матчів в Серії А цього сезону. Крім того, Влахович незадоволений нинішньою ситуацією у клубі. Натомість керівництво Юве роздумує над тим, щоб продати серба за хорошу суму.

Головними претендентами називаються Арсенал та Челсі. Обидві команди через травми втратили своїх форвардів. Ціна Влаховича на трансферному ринку - 80,00 млн €.

Також в послугах Влаховича зацікавлений Манчестер Юнайтед.