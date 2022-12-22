Італія

Італійський клуб хоче підписати канадського футболіста.

Інтер розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближчі трансферні вікна.

Як повідомляє видання Corierre dello Sport, італійський клуб хоче підписати вінгера Брюгге Тейджона Б'юкенена.

Контракт між представником чемпіонату Бельгії та канадцем діє до літа 2025 року. Transfermarkt оцінює його в 12 мільйонів євро.

В цьому сезоні вінгер провів 14 матчів на клубному рівні, в яких відзначився голом та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Наполі, Мілан та туринський Ювентус додали цього футболіста до своїх коротких переліків гравців, на яких буде потрібно звернути увагу під час найближчого зимового трансферного вікна.