Італія

Міланці хочуть добряче заробити на трансфері аргентинця.

Новоспечений чемпіон світу у складі збірної Аргентини Лаутаро Мартінес невдовзі може покинути Інтер, пише Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, трансфер може відбутися вже влітку 2023 року. Міланський клуб розглядає можливість трансферу, якщо за гравця запропонують не менше 100 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед, Парі Сен-Жермен та Челсі розглядають можливість підписання Лаутаро.