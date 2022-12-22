Іспанія

Француз цікавий каталонському клубу.

Захисник Баварії Бенжамен Павар входить у сферу інтересів Барселони. Це підтвердив президент каталонського клубу Жоан Лапорта.

"Він реальний варіант для нас. Його контракт закінчується 2024 року, і він хоче піти", — наводить слова Лапорти твіттер iMiaSanMia із посиланням на Barça TV.

Захисник унеможливлює продовження контракту з мюнхенським клубом. Він має намір знайти нову команду після закінчення сезону.

Що стосується Баварії, то мюнхенський клуб не відпустить його в січні, але готовий буде продати влітку, щоб не втратити француза через сезон безплатно.

Нагадаємо, що Павар перейшов до Баварії зі Штутгарту у 2019 році за 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про інтерес до Павара зі сторони МЮ.