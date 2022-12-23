Італія

Ексгравець Динамо перейде до клубу Серії А.

АЛЕКСАНДАР ДРАГОВИЧ ПІСЛЯ ГОЛУ У ВОРОТА ЧЕЛСІ, GETTY IMAGES

АЛЕКСАНДАР ДРАГОВИЧ ПІСЛЯ ГОЛУ У ВОРОТА ЧЕЛСІ, GETTY IMAGES

Захисник Црвени Звезди Александар Драгович продовжить кар'єру в Сампдорії. Про це повідомляє видання La Repubblica.

Австрієць домовився з італійським клубом про умови особистої угоди та може стати їхнім гравцем вже цієї зими.

Угода захисника з Црвеною Звездою розрахована до 30 червня 2024 року. Оскільки Сампдорія не хоче платити за трансфер, австрійцю доведеться домовитись з нинішнім клубом про розірвання контракту.