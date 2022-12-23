Італія

Італійський гранд потребує підсилення.

Інтер планує підписати заміну для досвідченого Саміра Хандановича в найближчі трансферні вікна.

Як повідомляє видання Corriere dello Sport, італійський гранд хоче підписати голкіпера Алессіо Краньо, що належить Кальярі.

Наразі воротар виступає на правах орендної угоди за Монцу, але на його рахунку лише два матчі у Кубку Італії.

Нагадаємо, що тренерський штаб Інтера також має у своєму розпорядженні голкіпера Андре Онана, який нещодавно завершив кар'єру у збірній Камеруну в 26 років.