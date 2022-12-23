ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер Інтера більше не виступатиме на міжнародному рівні.

Воротар національної збірної Камеруну та міланського Інтеру Андре Онана ухвалив рішення завершити міжнародну кар'єру після чемпіонату світу-2022.

26-річний голкіпер написав прощального листа в своїх соціальних мережах, в якому заявив, що більше не виступатиме за камерунську збірну.

Нагадаємо, що під час групового етапу чемпіонату світу-2022 у Катарі тренерський штаб збірної Камеруну на чолі з Рігобером Сонгом усунув від роботи з командою Андре Онана.

Причиною такого явища стало невдоволення головного тренера африканської команди бажанням воротаря якомога більше грати ногами за межами штрафного у відповідальних поєдинках, на тлі чого згодом замайорів справжній конфлікт.

Пізніше Онана публічно заявив наступне: "Мені не дозволили бути на полі й допомагати своїй країні".

Нагадаємо, Андре Онана дебютував за збірну Камеруну у вересні 2016 року. З того моменту він провів на міжнародному рівні 34 матчі, в яких пропустив 29 голів та 14 разів відстояв на нуль.