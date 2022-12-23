Голкіпер Інтера більше не виступатиме на міжнародному рівні.
Андре Онана, getty images
23 грудня 2022, 11:38
Воротар національної збірної Камеруну та міланського Інтеру Андре Онана ухвалив рішення завершити міжнародну кар'єру після чемпіонату світу-2022.
26-річний голкіпер написав прощального листа в своїх соціальних мережах, в якому заявив, що більше не виступатиме за камерунську збірну.
Нагадаємо, що під час групового етапу чемпіонату світу-2022 у Катарі тренерський штаб збірної Камеруну на чолі з Рігобером Сонгом усунув від роботи з командою Андре Онана.
Причиною такого явища стало невдоволення головного тренера африканської команди бажанням воротаря якомога більше грати ногами за межами штрафного у відповідальних поєдинках, на тлі чого згодом замайорів справжній конфлікт.
Пізніше Онана публічно заявив наступне: "Мені не дозволили бути на полі й допомагати своїй країні".
Нагадаємо, Андре Онана дебютував за збірну Камеруну у вересні 2016 року. З того моменту він провів на міжнародному рівні 34 матчі, в яких пропустив 29 голів та 14 разів відстояв на нуль.