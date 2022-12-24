Італія

Одноклубник Руслана Маліновського залишиться у клубі з Бергамо.

Джорджо Скалвіні в Італії вважають одним із головних талантів місцевого футболу. На зв'язок з Аталантою з приводу трансферу 19-річного гравця вже виходити Манчестер Сіті, Баварія та Атлетіко.

Майбутнє Джорджо вирішив прокоментувати президент бергамасків Лука Перкассі. За його слова, "нерадзуррі" наразі точно не жадають розходитися з власним вихованцем.

"Ми точно не збираємося продавати його зараз. Скалвіні є символом нашої Академії, тому він залишиться у нас" — передає слова функціонера італійський журналіст Фабріціо Романо у своєму Твіттері.

Нагадаємо, крім вищеназваних клубів інтерес до Скалвіні виявляють Ювентус, Рома та Інтер. Для останніх юний гравець оборонного плану, який може закрити позиції центрбека і центрхава, є головною трансферною ціллю.

Відзначимо, що вартість італійського футболіста за даними Transfermarkt становить 20 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Джорджо провів 11 матчів у складі "Богині", в яких відзначився одним голом. Його 19-річний талант забив у виїзному матчі проти Роми.