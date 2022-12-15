Італія

Італійський клуб хоче підписати новачка в захист.

Інтер розглядає різноманітні варіанти підсилення складу у найближчі трансферні вікна, але вже визначився з пріоритетом.

Як повідомляє видання Calciomercato, клуб дуже хоче підписати талановитого захисника Аталанти Джордже Скальвіні.

Зазначимо, що в цьому сезоні дев'ятнадцятирічний захисник провів одинадцять поєдинків, в яких відзначився голом.

Портал Transfermarkt оцінює його у 20 мільйонів євро. Очікується, що Аталанта хоче отримати 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ще два гранди Серії А націлились на Джордже Скальвіні.