Італія

Молодий гравець може змінити команду.

Захисник Аталанти Джорджо Скальвіні привернув увагу кількох грандів елітного дивізіону чемпіонату Італії.

Як повідомляє видання La Reppublica, 19-річний італійський футболіст зацікавив Ювентус, Інтер та Рому.

Стверджується, що "бергамаски" оцінюють Джорджо Скальвіні на суму близько 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, що український півзахисник Руслан Маліновський нещасливий в Аталанті та взимку жадає покинути команду.