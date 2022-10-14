Молодий гравець може змінити команду.
Джорджо Скальвіні, getty images
14 жовтня 2022, 19:59
Захисник Аталанти Джорджо Скальвіні привернув увагу кількох грандів елітного дивізіону чемпіонату Італії.
Як повідомляє видання La Reppublica, 19-річний італійський футболіст зацікавив Ювентус, Інтер та Рому.
Стверджується, що "бергамаски" оцінюють Джорджо Скальвіні на суму близько 20 мільйонів євро.
Нагадаємо, що український півзахисник Руслан Маліновський нещасливий в Аталанті та взимку жадає покинути команду.