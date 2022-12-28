Італія

"Нерадзуррі" визначились із кандидатом на правий фланг оборони.

Правий захисник мюнхенської Баварії Нуссеір Мазрауї може змінити клубну прописку до зимового трансферного вікна. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" вже тривалий час стежить за 25-річним марокканцем.

Інтер розглядає варіант із трансфером Мазрауї, якщо Дензел Думфріс таки залишить команду цієї зими.

Оскільки Думфріс також входить до сфери інтересів Баварії, то клуби можуть домовитися про обмін футболістами.