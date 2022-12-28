Італія

Нідерландський гравець може перейти в неаполітанський клуб.

Півзахисник Аталанти Тен Копмейнерс може стати гравцем Наполі, стверджує Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, неаполітанці вже почали робити перші кроки для підписання хавбека. Аталанта хоче за Тена 40 млн євро, що є величезною сумою для лідера Серії А. Контракт 24-річного нідерландця розрахований до червня 2025 року.

Нагадаємо, влітку 2021 року він перебрався до Аталанти з АЗ. Сума трансферу становила 14 мільйонів євро.