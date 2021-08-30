Италия

Футболист перебрался в Серию А.

Бергамская Аталанта объявила о трансфере полузащитника нидерландского АЗ Тена Копмейнерса.

Контракт с 23-летним хавбеком рассчитан пять лет до 2026 года. По неофициальным данным сумма трансфера составила 14 миллионов евро.

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Teun #Koopmeiners è un nuovo giocatore dell’Atalanta! ⚫️🔵 Welkom, Teun! 🇳🇱👋



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Koopmeiners is a new #Atalanta player! 🤝 Welcome, Teun! 😍#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/l1ZcGQxM3B — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 30, 2021

Отметим, что переговоры по футболисту велись достаточно долго — футболисту приходилось самому вмешиваться в них.

В минувшем сезоне Компейнерс провел 40 поединков во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал семь ассистов.

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