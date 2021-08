Бергамская Аталанта объявила о трансфере полузащитника нидерландского АЗ Тена Копмейнерса.

Контракт с 23-летним хавбеком рассчитан пять лет до 2026 года. По неофициальным данным сумма трансфера составила 14 миллионов евро.

🚨 𝐀𝐍𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐀𝐌𝐎 𝐊𝐎𝐎𝐏𝐌𝐄𝐈𝐍𝐄𝐑𝐒 🚨

Teun #Koopmeiners è un nuovo giocatore dell’Atalanta! ⚫️🔵 Welkom, Teun! 🇳🇱👋



🚨 𝐖𝐄 𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄 𝐊𝐎𝐎𝐏𝐌𝐄𝐈𝐍𝐄𝐑𝐒 🚨

Koopmeiners is a new #Atalanta player! 🤝 Welcome, Teun! 😍#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/l1ZcGQxM3B