Бергамская Аталанта объявила о трансфере полузащитника нидерландского АЗ Тена Копмейнерса.

Контракт с 23-летним хавбеком рассчитан пять лет до 2026 года. По неофициальным данным сумма трансфера составила 14 миллионов евро.

Отметим, что переговоры по футболисту велись достаточно долго — футболисту приходилось самому вмешиваться в них.

В минувшем сезоне Компейнерс провел 40 поединков во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал семь ассистов.

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