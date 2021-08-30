Футболист перебрался в Серию А.
Тен Копмейнерс, Getty Images
30 августа 2021, 21:55
Бергамская Аталанта объявила о трансфере полузащитника нидерландского АЗ Тена Копмейнерса.
Контракт с 23-летним хавбеком рассчитан пять лет до 2026 года. По неофициальным данным сумма трансфера составила 14 миллионов евро.
Отметим, что переговоры по футболисту велись достаточно долго — футболисту приходилось самому вмешиваться в них.
В минувшем сезоне Компейнерс провел 40 поединков во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал семь ассистов.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.