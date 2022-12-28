Франция

Причиною стали високі фінансові вимоги Аталанти, які пов'язані з інтересом з боку клубів АПЛ.

Атакуючий півзахисник збірної України та Аталанти Руслан Маліновський не перейде до Марселя. Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.com.

За інформацією джерела, французький клуб вийшов із трансферних перегонів за 29-річним українцем через високі фінансові вимоги команди з італійської Серії А.

Марсель раніше справді був дуже зацікавлений у підписанні Маліновського ще влітку, коли "олімпійці" пропонували Аталанті обмін на вінгера Ченгіза Юндера.

Однак зараз позиція бергамасків щодо фінансових вимог за українського півзахисника стала більш жорсткою через інтерес клубів з англійської Прем'єр-ліги. Аталанта готова розлучитися з Русланом лише якщо це буде повноцінний продаж.

Раніше повідомлялося, що довкола ситуації з можливим трансфером Маліновського стежать такі клуби, як Ноттінгем Форест та Вест Гем Юнайтед та Тоттенгем.