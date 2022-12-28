Бергамасків не влаштує пропозиція про оренду українця від зацікавлених сторін.
Руслан Маліновський, getty images
28 грудня 2022, 10:56
Атакуючий півзахисник Аталанти та національної збірної України Руслан Маліновський може змінити клубну прописку у зимове трансферне вікно.
Як повідомляє GiveMeSport, бергамаски поки що остаточно не визначилися з тим, чи готові вони розлучитися з 29-річним українцем, але якщо це станеться, вони готові розглянути лише повноцінний трансфер гравця до іншої команди.
За інформацією джерела, у підписанні Маліновського всерйоз зацікавлений Тоттенгем, який готовий заплатити 13 мільйонів фунтів стерлінгів, проте ця сума не влаштувала Аталанту, яка хоче більше за українця.
Минулого літа "шпори" намагалися орендувати Руслана з опцією викупу на постійній основі, але ця пропозиція була також відхилена італійським клубом — там розглядають лише повноцінний трансфер.
Також повідомляється, що довкола ситуації з можливим трансфером Маліновського стежать такі клуби, як Ноттінгем Форест, Вест Гем Юнайтед та Марсель. Раніше з'являлася інформація, що у Тоттенгемі впевнені у підписанні українського півзахисника.