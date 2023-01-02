Італія

Голкіпер не покине іспанський клуб.

Аякс розглядає різноманітні варіанти посилення воротарської ланки у найближчі трансферні вікна.

Як повідомляє видання Relevo, нідерландський клуб отримав відмову на пропозицію щодо голкіпера Вільярреала Херонімо Рульї.

Зазначимо, що в цьому сезоні аргентинський футболіст провів чотирнадцять матчів, в яких пропустив десять голів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вільярреал та Деніс Суарес домовились про перехід.