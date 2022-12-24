Нидерланды. Новость

Нідерландський клуб хоче підписати аргентинця.

Аякс знаходиться в пошуках підсилення на воротарську позицію у найближчі трансферні вікна.

Як стверджує авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, нідерландський клуб претендує на голкіпера Вільярреала Херонімо Рульі.

Зазначимо, що в цьому сезоні аргентинський футболіст провів чотирнадцять матчів, в яких пропустив десять голів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Аякс виявив зацікавленість в Андрісі Нопперті, який нещодавно дебютував за збірну.