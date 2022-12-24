Нидерланды. Новость
Нідерландський клуб хоче підписати аргентинця.
Херонімо Рульі, getty images
24 грудня 2022, 09:57
Аякс знаходиться в пошуках підсилення на воротарську позицію у найближчі трансферні вікна.
Як стверджує авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, нідерландський клуб претендує на голкіпера Вільярреала Херонімо Рульі.
Зазначимо, що в цьому сезоні аргентинський футболіст провів чотирнадцять матчів, в яких пропустив десять голів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Аякс виявив зацікавленість в Андрісі Нопперті, який нещодавно дебютував за збірну.