Італія

Захисник не бажає залишатись в оренді в складі Айнтрахта з Франкфурту.

Футбольна доля завела італійського флангового захисника Луку Пеллегріні до франкфуртського Айнтрахту, де він останні півроку перебуває на правах оренди з туринського Ювентуса, однак досвід виступів у складі "орлів" для 23-річного виконавця є не з приємних.

"Зебри" вже заявили про своє бажання відкликати власного футболіста за пів року до завершення чинної угоди з німецьким колективом, проте навряд чи Лука залишатиметься в їхньому складі й надалі.

Римський Лаціо виступив із пропозицією викупити контракт Пеллегріні вже під час зимового трансферного вікна, і, як повідомляє італійська преса, такий сценарій цілком влаштовує туринський колектив.

Перша зустріч між представниками італійських клубів відбулась напередодні й мала на меті досягнення домовленості щодо подальших переговорів.

На наступному етапі, який відбудеться найближчими днями, сторони обговорюватимуть фінансові питання можливої домовленості.

Пеллегріні в поточному сезоні відіграв 14 матчів (769 хвилин).