Італія

Наразі футболіст належить Ювентусу та грає в оренду в Айнтрахті.

Лука Пеллегріні може змінити одних "орлів" на інших, а саме перебратися з Айнтрахта до Лаціо. Про це повідомляє авторитетний італійський журналіст Ніколо Скіра.

"Лаціо зацікавлений у підписанні Луки Пеллегріні в оренду з правом викупу в Ювентуса. Лівий крайній захисник хотів би повернутися до Серії А з франкфуртського Айнтрахта, оскільки він не у хороших стосунках з тренером Гласнером" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

У нинішньому сезоні на рахунку Луки 14 матчів і жодної результативної дії у складі німецького клубу. Його оренда у Франкфурті спливає наприкінці червня цього року. Тоді ж — і його контракт із туринським грандом.

Раніше з'явилася інформація, що Ювентус хоче відкликати Пеллегріні з оренди.