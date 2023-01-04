Італія

Відбулися чергові матчі 16 туру італійської Серії А.

Завершилися чергові поєдинки 16 туру італійської Серії А.

У першій грі Рома під керівництвом Жозе Моуріньо мінімально обіграла Болонью з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на шостій хвилині, а його автором став Лоренцо Пеллегріні, який реалізував пенальті.

Після 16 турів Рома набрала 30 очок та посідає шосте місце у турнірній таблиці Серії А, а у Болоньї 19 балів та 11 рядок.

Рома — Болонья 1:0

Гол: Пеллегріні, 7 (з пенальті).

Рома: Патрісіу — Ібаньєс, Смоллінг, Манчіні — Ель Шаараві (Залевські, 65), Пеллегріні, Крістанте, Тахірович (Матич, 64), Челік — Дзаньоло (Абрагам, 60), Дібала (Бове, 74).

Болонья: Скорупскі — Лікоянніс (Камбіассо, 65), Лукумі, Сумаоро, Пош (Пююхтія, 82) — Фергюсон, Медель (Схутен, 65) — Соріано (Ебішер, 57), Домінгес, Орсоліні — Арнаутович.

Попередження: Ібаньєс, Челік — Фергюсон, Ебішер.

У другому матчі Лаціо в гостях несподівано поступився Лечче з рахунком 1:2.

"Орли" першими відкрили рахунок на 14 хвилині, коли результативним ударом відзначився Чіро Іммобіле. Господарі відігралися в середині другого тайму завдяки голу у виконанні Габріеля Стрефецци, а переможний м'яч забив Лоренцо Коломбо через 14 хвилин.

Після 16 турів Лаціо займає п'яте місце, набравши 30 очок, а у Лечче 18 балів та 12 рядок.

Лечче — Лаціо 2:1

Голи: Стрефецца, 57, Коломбо, 71 — Іммобіле, 14.

Лечче: Фальконе — Гендрей, Баскіротто, Умтіті, Галло — Блен (Аскільдсен, 89), Г'юлманд, Гонсалес (Малех, 89) — Стрефецца (Уден, 73), Банда (Ді Франческо, 46), Коломбо (Сессай, 84).

Лаціо: Проведель — Марушич, Романьолі, Казале, Лаццарі — Башич (Ромеро, 85), Катальді (Антоніо, 80), Мілінкович-Савич (Весіно, 62) — Дзакканьї (Кансільєрі, 80), Педро (Феліпе Андерсон, 62), Іммобіле.

Попередження: Банда, Галло, Г'юлманд — Казале, Кансільєрі.