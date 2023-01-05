Італія

Італійський фахівець відзначив титанічну роботу своїх підопічних.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі висловився після перемоги над Наполі (1:0) в чемпіонаті Італії.

"Перемога над Наполі однозначно надасть нам величезного заряду впевненості. Я дуже пишаюся хлопцями, бо вони допомагали один одному на полі. На них було приємно дивитись, вони показали відмінну гру для вболівальників.

Ми підготувалися до цієї гри якнайкраще, і це було великим досягненням, тому що перемога над Наполі прямо зараз має надати нам більшої впевненості в майбутньому", — цитує фахівця Football Italia.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інтер — Наполі в 16 турі чемпіонату Італії.