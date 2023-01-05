Туринці хочуть зберегти бразильця.
Данило, getty images
05 січня 2023, 21:13
Ювентус через фінансові труднощі не може активно працювати на трансферному ринку, тому уважно ставиться до внутрішніх ресурсів.
Як повідомляє видання Goal, італійський клуб хоче подовжити контракт з правим захисником Данило.
Поточна угода між Ювентусом та досвідченим бразильським гравцем діє до літа 2024 року.
В цьому сезоні 31-річний бразилець відіграв 21 поєдинок, в яких відзначився двома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Данило не продовжує контракт із Ювентусом через інтерес інших топ-клубів.