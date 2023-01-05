Італія

Туринці хочуть зберегти бразильця.

Ювентус через фінансові труднощі не може активно працювати на трансферному ринку, тому уважно ставиться до внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє видання Goal, італійський клуб хоче подовжити контракт з правим захисником Данило.

Поточна угода між Ювентусом та досвідченим бразильським гравцем діє до літа 2024 року.

В цьому сезоні 31-річний бразилець відіграв 21 поєдинок, в яких відзначився двома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Данило не продовжує контракт із Ювентусом через інтерес інших топ-клубів.