Ювентус через фінансові труднощі не може активно працювати на трансферному ринку, тому уважно ставиться до внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє видання Goal, італійський клуб хоче подовжити контракт з правим захисником Данило.

Поточна угода між Ювентусом та досвідченим бразильським гравцем діє до літа 2024 року.

В цьому сезоні 31-річний бразилець відіграв 21 поєдинок, в яких відзначився двома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Данило не продовжує контракт із Ювентусом через інтерес інших топ-клубів.