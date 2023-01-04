Італія

Відбулися чергові матчі італійського чемпіонату.

Сьогодні, 4 січня, відбулися чергові матчі 16 туру італійської Серії А.

У першій грі Ювентус у гостях мінімально обіграв Кремонезе з рахунком 1:0. Загалом була рівна гра без особливо небезпечних моментів з невеликою перевагою "старої синьйори", яка втілилася в гол лише на першій компенсованій хвилині. Перемогу туринцям приніс гол у виконанні Аркадіуша Міліка.

Після 16 турів Ювентус набрав 34 очки та посідає третє місце у турнірній таблиці Серії А, а у Кремонезе лише сім балів та 19 рядок.

Кремонезе — Ювентус 0:1

Гол: Мілік, 90+1.

Кремонезе: Карнасеккі — Валері, Лочошвілі, Бьянкетті (Чофані, 90+2), Феррарі (Хендрі, 59), Сернікола — Пікель, Кастагнетті (Міланезе, 75), Мейте — Дессерс (Афена-Гьян, 75), Окереке (Буонаюто, 59).

Ювентус: Щесни — Луїс да Сілва, Бремер, Гатті — Костич (Ілінг, 85), Фаджолі (Кін, 55), Локателлі, Маккенні (Рабьо, 67), Суле (К'єза, 55) — Міретті (Паредес, 67), Мілік.

Попередження: Феррарі, Дессерс, Мейте, Лочошвілі — Рабьо, Бремер, Кін.

У другому матчі Фіорентина поділила очки з Монцою. Зустріч закінчилась із рахунком 1:1. У складі "фіалок" голом відзначився Артур, а гостей Карлос Аугусто.

Після 16 ігор у Фіорентини 20 очок та 10 місце, а у Монці — 17 балів та 15 рядок.

Фіорентина — Монца 1:1

Голи: Кабрал, 19 — Аугустон, 61.

Фіорентина: Терраччано — Бірагі, Ігор, Куарта, Додо — Дункан (Кастровіллі, 86), Бьянко (Амрабат, 64) — Сапонара (Куаме, 64), Барак (Бонавентура, 79), Іконе — Кабрал (Йович, 86).

Монца: Ді Грегоріо — Іццо, Кальдірола (Марі, 67), Марлон — Аугустон, Пессіна, Раноккья (Мачін, 62), Куррія (Віньято, 83) — Капрарі (Бірінделлі, 46), Колпані (Петанья, 46), Мота.

Попередження: Ігор — Бірінделлі, Мачін, Петанья.