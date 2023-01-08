Італія

Український хавбек не зіграє проти Болоньї у 17 турі Серії А-2022/23.

Напередодні стало відомо про те, що атакуючий півзахисник національної збірної України та італійської Аталанти Руслан Маліновський цієї зими стане гравцем Марселя.

За інформацією таких авторитетних джерел, як журналісти Фабріціо Романо та Джанлука Ді Марціо, 29-річний українець перейде до нового клубу на правах піврічної оренди з умовною можливістю повноцінного трансферу за 10 мільйонів євро плюс 3 млн євро в якості бонусів.

Повідомлялося, що Марсель буде зобов'язаний викупити гравця, якщо збереже прописку у французькій Лізі 1 за підсумками цієї кампанії (зараз команда йде на третьому місці).

На тлі цих чуток про трансфер Аталанта опублікувала список заявлених гравців на наступний матч 17-го туру італійської Серії А проти Болоньї, що відбудеться 9 січня о 21:45 за київським часом.

У цій заявці немає імені Руслана Маліновського, який, за попередньою інформацією, в понеділок вже буде у Франції для проходження медогляду в Марселі.

Незабаром сторони мають офіційно оголосити про перехід українського півзахисника, який цього сезону провів на клубному рівні 15 неповних матчів (547 хвилин), забив один гол і віддав дві результативні передачі.