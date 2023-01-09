Італія

Керманич Мілану прокоментував нічию проти Роми.

Напередодні в рамках 17 туру італійської Серії A Мілан примудрився втратити перевагу в два м’ячі за заключні десять хвилин домашнього матчу проти Роми.

Мілан — Рома 2:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Головний тренер "россонері" Стефано Піолі після завершення гри поділився враженнями від побаченого на полі.

"Заміни мали на меті зняти з гри футболістів, які, на мою думку, були дуже втомленими, та мали додати свіжу енергію, а також додаткових півзахисника та захисника, як Габбія, щоб також трохи підняти нашу лінію захисту. У підсумку, ми не змогли виграти настільки добре зіграну гру. Через це, звичайно, дуже шкода.

Я маю абсолютну впевненість у тому, що ми повинні продовжувати так грати й надалі. Але все ж таки треба пам’ятати, що ігри закінчуються на дев’яносто п’ятій хвилині й навіть пізніше, тому нам потрібна велика увага. Бо не можна пропускати два голи зі стандартних ситуацій, якщо знаєте, що суперник дуже сильний у цьому компоненті.

Нам потрібно було більше концентрації, команді зараз буде складно переварити цю втрату очок. Очевидно, що ми розчаровані, тому що це гра, яку ми добре проводили й заслуговували на перемогу аж до 87 хвилини. Але, на жаль, ми самі зіпсували собі настрій.

Я сподіваюсь на відновлення деяких гравців. Але сьогодні ввечері я не можу сказати напевно, чи зможемо хтось із травмованих повернутись найближчим часом. Ми мали тривалу перерву в офіційних зустрічах, а зараз граємо через кожні три дні, тому сили буде не вистачати в кожного з футболістів.

Незважаючи на це, команда працює добре, і сьогодні ми грали обережно, намагаючись сумлінно виконувати фізичну роботу. Як завжди, граючи багато ігор послідовно, ви тримаєте себе в тонусі лише до певного фрагменту матчу, але я не думаю, що наша проблема полягає у фізичній підготовці.

Ми зіграли два чудових матчі цими днями, і очевидно, що сьогоднішній результат — не той, на який ми сподівалися. Я повторюсь, що ми намагатимемось працювати краще в подібних ситуаціях.

Ми не дивимось на те, на скільки очок ми відстаємо від Наполі. Ми дивимось на наші власні виступи. Ми знаємо, що ми повинні виграти ще багато ігор, якщо хочемо залишитися в боротьбі за Скудетто. Оскільки неаполітанці в цьому сезоні дуже сильні, вони йдуть більш удало. У цьому контексті зрозуміло, що ця нічия — не той результат, який ми хотіли здобути", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Мілан зіграє в гостях проти Лечче.