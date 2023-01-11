Італія

Ромі при цьому доведеться витримувати конкуренцію проти інших клубів.

Італійська Рома перед початком зимової трансферної кампанії вирішила достроково завершити взаємини з нідерландським правим фланговим захисником Ріком Карсдорпом, через що в команді Жозе Моурінью виникла певна кадрова прогалина на цій позиції.

"Вовкам" через це доведеться терміново шукати заміну для свого вже фактично колишнього виконавця, і скаутський відділ столичного колективу вже знайшов одразу дві гідні кандидатури.

Італійська преса повідомляє про хорватського захисника шотландського Селтіка Юсипа Юрановича, який у складі національної команди нещодавно став володарем "бронзових" медалей чемпіонату світу-2022 в Катарі, а також малійцем Амарі Траоре зі французького Ренна.

Однак в обидвох випадкам римляни можуть зіштовхнутись із певними проблемами під час перемовин, бо за Юрановичем уже полює італійська Монца, а за гравця майбутнього суперника донецького Шахтаря в Лізі Європи УЄФА просять 10 млн євро, хоча відсутність із його боку бажання продовжувати контракт може зменшити запити Ренна.

За Карсдорпом тим часом полюють англійський Фулгем та французький Марсель.