Італія

Легендарний італієць став тренером на постійній основі.

Альберто Джилардіно став головним тренером Дженоа, стверджує футбольний інсайдер Ніколо Скіра.

На початку грудня "грифони" оголосили про звільнення 49-річного німецького тренера Алессандера Блессіна та призначення на посаду виконуючого обов'язки Альберто Джилардіно. Відтепер італієць позбавився приставки "в.о" та став головним тренером команди.

До того Джилардіно тренував Редзато, Про Верчеллі та Сієну. В якості гравця Альберто грав за Дженоа у 2012-2014 роках.

Раніше стало відомо, що Крішито, який завершив кар'єру два місяці тому, відновив її у Дженоа.