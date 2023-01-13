Італія

Форвард Наполі засмутив "стару сеньйору".

У рамках 18 раунду італійської Серії А Наполі на власному полі приймає туринський Ювентус.

На 14 хвилині поєдинку рахунок відрив Віктор Осімген, скориставшись пасом від Хвічі Кварацхелії.

Нігерійський форвард не тільки забив гол, а й завершив "суху" серію Ювентуса у чемпіонаті Італії.

Команда Массіміліано Аллегрі не пропускала протягом восьми поєдинків поспіль, проте у перші 45 хвилин гри із Наполі пропустила двічі. Другий гол на рахунку Хвічі Кварацхелії.

Стежити за текстовою онлайн-трансляцією матчу Наполі — Ювентус можна на Football.ua.