Італія

Форвард неаполітанського клубу прокоментував перемогу над Ювентусом.

Неаполітанський Наполі напередодні в рамках вісімнадцятого туру італійської Серії A на власному полі розгромив одного зі своїх переслідувачів — туринський Ювентус.

Наполі — Ювентус 5:1 Відео голів та огляд матчу Серії A

Після завершення гри нападник "Партенопеї" Віктор Осімген, на рахунку якого два забитих м’ячі та один гольовий пас, розповів про власні враження від побаченого на футбольному полі.

"Це був фантастичний вечір. Нам потрібні були ці три очки, я пишаюся своїми двома голами, завдяки яким зробив свій внесок у досягнення команди. У нас зібрався чудовий колектив, як і в Ювентуса, але ми все ж таки були кращими в цій сьогоднішній битві.

Вважаю, що в нас є хороші шанси виграти скудетто, але давайте не думати про це зараз, давайте ми спочатку спробуємо виграти якомога більше матчів до завершення сезону", — заявив нігерійський виконавець.

У наступному турі Наполі гостюватиме в Салернітани.