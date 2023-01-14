Італія

Хавбек залишається у сонячній Флоренції.

Днями в італійській пресі з'явилася інформація, що півзахисник Фіорентини Джакомо Бонавентура може продовжити контракт із клубом. Тепере же "фіалки" оголосили про це на своїх офіційних ресурсах.

Відзначимо, що попередня угода з 33-річним футболістом діяла до червня цього рока. Нинішня ж розрахована до червня року 2024 з можливістю продовження ще на рік за умови виконання певних умов, які поки не розголошуються.

Всього у складі Фіорентини екс-гравець Мілана провів 91 матч починаючи з вересня 2020 року. На його рахунку 10 голів і 13 результативних передах у фіолетовій футболці.

Нагадаємо, що аргентинський нападник "Віоли" у свою чергу може перебратися на туманний Альбіон.