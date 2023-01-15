Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 14 січня 2023 року, 19:00.
Лечче - Мілан. Getty Images
15 січня 2023, 00:20
У поєдинку 18 туру італійської Серії А Мілан у гостях зіграв унічию із Лечче — 2:2.
Команда Піолі пропустила двічі у першому таймі. Спочатку у власні ворота забив Тео, а за ним Баскіротто засмутив Тетерушану. Проте у другому таймі "россонері" забили свої два голи зусиллями Леау та Калабрії.
Відео голів та огляд матчу:
Лечче — Мілан 2:2
Голи: Тео (АГ), 3, Баскіротто, 23 — Леау, 58, Калабрія, 71
Лечче: Фальконе — Гендре, Баскіротто, Умтіті, Пеццелла (Галло, 62) — Блен, Г'юмланд, Гонсалес (Малех, 62), Стрефецца (Удін, 89), Ді Франческо (Банда, 72) — Коломбо (Прессон, 72).
Мілан: Тетерушану — Тео (Дест, 46), Томорі, Калулу, Калабрія (К'єр, 86) — Побега (Вранкс, 86), Беннасер, Леау, Діас (Орігі, 69), Салемакерс (Мессіас, 46) — Жиру.
Попередження: Малех, Калабрія, Беннасер.