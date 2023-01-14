Італія

Команда Стефано Піолі провела ще один не найкращий поєдинок.

У рамках 18 раунду італійської Серії А Мілан на виїзді зустрічався із середняком таблиці Лечче.

На третій хвилині господарі вийшли уперед. І забили вони не самі — за допомогою захисника Тео Ернандеса, який відзначився автоголом.

У середині першого тайму Мілан пропустив вдруге. Г'юмланд віддав класний пас на Баскіротто, який не схибив з вбивчої позиції.

Мілану вдалося скоротити рахунок у другому таймі. Індивідуальні гольові дії Рафаеля Леау допомогли йому забити — 2:1. А згодом, на 71, Калабрія зрівняв рахунок — 2:2.

Лечче — Мілан 2:2

Голи: Тео (АГ), 3, Баскіротто, 23 — Леау, 58, Калабрія, 71

Лечче: Фальконе — Гендре, Баскіротто, Умтіті, Пеццелла (Галло, 62) — Блен, Г'юмланд, Гонсалес (Малех, 62), Стрефецца (Удін, 89), Ді Франческо (Банда, 72) — Коломбо (Прессон, 72).

Мілан: Тетерушану — Тео (Дест, 46), Томорі, Калулу, Калабрія (К'єр, 86) — Побега (Вранкс, 86), Беннасер, Леау, Діас (Орігі, 69), Салемакерс (Мессіас, 46) — Жиру.

Попередження: Малех, Калабрія, Беннасер.