Італія

Міланський клуб готує несподіваний трансфер.

Перехід нідерландського нападника Мемфіса Депая зі французького Ліона до каталонської Барселони влітку 2021 року, за великим рахунком, так і залишився невиправданим рішенням відносно розвитку професійної кар’єри гравця.

Зокрема, у поточному сезоні під керівництвом Хаві 28-річний виконавець провів усього чотири матчі (206 хвилин), забивши один м’яч, що в підсумку під час січневого трансферного вікна вчергове зумовило чергове підняття питання необхідності його трансферу до іншого клубу.

Кандидатів на придбання було чимало: від англійського Манчестер Юнайтед до мадридського Атлетіко, проте напередодні, як повідомляє місцева преса, у фаворити перемовин несподівано вирвався міланський Інтер.

"Змії" суттєво зміцнили свої позиції, коли запропонували Барсі отримати свого нападника Хоакіна Корреа в якості орендованого гравця з правом подальшого викупу на заміну Мемфісу.

Повідомляється, що перемовини між клубами суттєво просунулись останніми днями, і тепер усе залежить виключно від бажання самих гравців.

28-річний аргентинець у поточному сезоні провів 21 матч, забивши три голи та віддавши три гольові передачі.