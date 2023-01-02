Іспанія

Нідерландець не хоче уходити в січні.

Барселона через серйозні фінансові проблеми намагається розвантажити склад та бюджет заробітної плати.

Як повідомляє видання Goal, зробити це завдяки відходу Депая не вдасться. Нідерландець не хоче змінювати клуб взимку та піде влітку вільним агентом.

Нідерландський вінгер в цьому сезоні відіграв три поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився забитим голом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що представник АПЛ Ньюкасл зробив пропозицію щодо Мемфіса Депая.