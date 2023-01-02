Нідерландець не хоче уходити в січні.
Мемфіс Депай, getty images
02 січня 2023, 20:59
Барселона через серйозні фінансові проблеми намагається розвантажити склад та бюджет заробітної плати.
Як повідомляє видання Goal, зробити це завдяки відходу Депая не вдасться. Нідерландець не хоче змінювати клуб взимку та піде влітку вільним агентом.
Нідерландський вінгер в цьому сезоні відіграв три поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився забитим голом.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що представник АПЛ Ньюкасл зробив пропозицію щодо Мемфіса Депая.